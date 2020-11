ड्रग्स कनेक्शन: मशहूर कामेडियन भारती सिंह को NCB ने किया गिरफ्तार, घर से बरामद हुआ उच्च स्तर का गांजा

मुंबई। कॉमेडियन भारती सिंह को NCB ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रेस रिलीज में जानकारी दी गई है कि "21.11.2020 को NCB ने खारडांडा इलाके में छापा मारा और LSD (व्यावसायिक मात्रा), गांजा (४० ग्राम) और नाइट्रजेपाम (साइकोट्रोपिक दवाएं) सहित विभिन्न दवाओं के साथ 21 साल की उम्र के एक तस्कर को पकड़ा।

पिछले इनपुट के साथ अनुवर्ती कार्रवाई में और एनसीबी ने 21.11.2020 को दो अन्य स्थानों पर छापा मारा, जिसमें प्रोडक्शन ऑफिस और हाउस ऑफ एक्टर / कॉमेडियन भारती सिंह और दोनों स्थानों से 86.5 ग्राम गांजा बरामद किया गया। भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया दोनों ने गांजे का सेवन स्वीकार किया। भारती सिंह को एनडीपीएस अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया और हर्ष लिम्बाचिया से पूछताछ चल रही है। इसके अलावा अपराध संख्या में एमडी की जब्ती के बाद, 33/2020, NCB टीम ने दो फरार लोगों को भी पकड़ा है।

NCB raided production office & house of comedian Bharti Singh & from both the places 86.5 gms of Ganja was recovered. Both Bharti & her husband Harsh Limbachiya accepted consumption of Ganja. Bharti Singh arrested & examination of Harsh Limbachiya is underway: NCB