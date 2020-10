चिराग पासवान ने बोला हमला, कहा- नीतीश सरकार ने बिहार को बर्बाद कर दिया

बिहार। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने दावा किया है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सलाखों के पीछे होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में अपने प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करने के लिए चिराग पासवान रविवार को बक्सर के डुमरांव पहुंचे थे। यहां पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए चिराग ने नीतीश सरकार पर कई सवाल उठाए।

चिराग ने कहा, 'जो मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी हो, जो मुख्यमंत्री युवा विरोधी हो, जो मुख्यमंत्री बिहार को बर्बाद कर दे, जो मुख्यमंत्री युवाओं को पलायन के लिए मजबूर करे। क्या ऐसे मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए क्या? उसको बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए।' इसके बाद चिराग ने कहा, 'जिन लोगों ने सात निश्चय में भ्रष्टाचार किया, उनका क्या करना चाहिए? जेल भेज देना चाहिए। आज चिराग पासवान आप लोगों से वादा कर के जाता है कि सात चिश्चय में जो घोटाला हुआ है, जितना भ्रष्टाचार हुआ है। चाहे वह किसी अधिकारी ने किया हो या मुख्यमंत्री ने स्वयं किया हो। लोजपा की सरकार बनते ही सबकी जांच कराई जाएगी और जेल भेजा जाएगा।' इस दौरान चिराग ने कहा कि इस बात का जिक्र हमने अपने घोषणा पत्र में भी किया है।

#WATCH Chirag Paswan is making a promise to you today - the corruption in '7 Nischay' (scheme) will be probed when LJP comes to power & those at fault, whether it is CM or any official, will be sent to jail: LJP chief Chirag Paswan at a campaign in Dumraon, Buxar#BiharElections pic.twitter.com/emtgyvtTdA