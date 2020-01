उद्धव के ऐलान ने पकड़ा तूल, शिरडी अनिश्चितकाल के लिए बंद करने की घोषणा

शिरडी। उद्धव ठाकरे द्वारा साईंबाबा पर दिया गया बयान काफी चर्चा में हैं। मामले की नाराजगी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता हैं की लोगों ने रविवार से शिरडी को अनिश्चितकाल के लिए बंद करने की घोषणा कर दी हैं। ज्ञात हो ठाकरे ने थोड़े दिनों पहले बयान दिया था जिसमें उन्होंने पाथरी को साईं की जन्मस्थली के तौर पर बताया था। इसके साथ ही उन्होंने पाथरी के विकास के लिए 100 करोड़ का बजट देने की घोषणा भी कर दी थी।

शनिवार को शिरडी के लोगों ने उद्धव ठाकरे के बयान पर आपत्ति जताते हपए कहा है कि पाथरी को लेकर अगर सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेगी तो वो कोर्ट जाएंगे। साईंबाबा ने खुद अपने पूरी जीवनकाल में अपने जन्मस्थान का जिक्र नहीं किया। वे हमेशा ही सभी धर्मों को मानने वाले और अपनी जाति परवरदिगार बताते थे।

उद्धव ठाकरे के बयान से नाराज बीजेपी सांसद सुजय विखे पाटिल ने ‘कानूनी लड़ाई’ की चेतावनी देते हुए 19 जनवरी से शिरडी बंद का आह्वान किया है। उद्धव ठाकरे के बयान के बाद बढ़े विवाद को देखते हुए साईंबाबा सनातन ट्रस्ट के सदस्य भाऊसाहब वाखुरे ने कहा- साईंबाबा के जन्मस्थली को लेकर जिस तरह से अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उसके खिलाफ हमने शिरडी अनिश्चितकाल के लिए बंद करने का आह्वान किया है। हालांकि ट्रस्ट ने ये भी साफ किया है कि बंद का असर मंदिर में दर्शन करने वाले भक्तों पर नहीं पड़ेगा। लेकिन होटल-रेस्टोरेंट बंद रहने से श्रद्धालुओं को परेशानी हो सकती है।

Maharashtra:A call for an indefinite closure of Shirdi has been given against CM Uddhav Thackeray's reported comment calling Pathri (in Parbhani) as Sai Baba's birthplace.B Wakchaure,Saibaba Sansthan Trust member says,"We've announced to close Shirdi against rumours, from 19Jan". https://t.co/adgwG4yRnu pic.twitter.com/HclrWCZ6gy