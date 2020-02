Auto Expo 2020: मारुति सुजूकी ने पेट्रोल इंजन की "SUV Vitara Brezza" को किया प्रदर्शित

नई दिल्ली। देश की यात्री कार वर्ग की अग्रणी कंपनी मारुति सुजूकी ने 15 वें आटो एक्सपो में अपनी लोकप्रिय एसयूवी विटारा ब्रेजा के बहुप्रतीक्षित फेसलिफ्ट को उतार दिया है।

कंपनी ने बताया कि विराटा ब्रेजा के इस नये माडल का सबसे बड़ा चेंज इंजन है। विटारा ब्रेजा अभी तक केवल डीजल इंजन में उपलब्ध थी और अब यह पेट्रोल इंजन में भी उपलब्ध होगी। फिलहाल कंपनी ने इसे आटो एक्सपो में प्रदर्शन के लिए पेश किया और इसका आधिकारिक लांच इस माह के अंत तक किया जा सकता और उस समय कंपनी दाम का एलान भी करेगी।

विटारा ब्रेजा के फेसलिफ्ट में बाह्य बदलाव किए गए हैं जो इसे पहले अधिक आकर्षक बनाते हैं। इसमें बीएस 6 उत्सर्जन मानकों के अनुरुप 1.5 लीटर के श्रखंला का पेट्रोल इंजन है। यह इंजन 103 बीएचपी पावर और 138 एनएम का पीकर टार्क उत्पादित करता है। पांच स्पीड मैन्युअल ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड के साथ ही इमसें स्मार्ट हाइब्रिड प्रौद्योगिकी के साथ आटोमैटिक ट्रांसमिशन का विकल्प भी दिया गया है।

Get ready to go all wicked at #AutoExpo2020 with the #AllNewVitaraBrezza. with its 1.5L #PowerfulPetrolEngine. #MarutiSuzuki https://t.co/4SMA8ZnjWv