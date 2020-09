Datsun अपनी इन कारों पर दे रही 54,000 रुपये तक के बेनेफिट्स, जानें पूरी डिटेल

डेस्क। फेस्टिव सीजन से ठीक पूर्व डैटसन इंडिया अपने पूरे प्रॉडक्ट पोर्टफोलियो पर सितंबर में खास छूट प्रदान कर रही है। डैटसन, एक्सचेंज बोनस, कैश डिस्काउंट एवं कॉरपोरेट जैसे बेनेफिट्स से ग्राहकों को आकर्षित करना चाहती है। बायर्स, डैटसन लाइन-अप पर 54,500 रुपये तक का टोटल लाभ मिल सकते हैं। डैटसन की लाइन-अप में RediGo, Go और Go Plus सम्मिलित हैं।

Datsun Redi Go पर 29,500 रुपये तक के लाभ

बता दें कि यह ऑफर लिमिटेड पीरियड हेतु हैं, यह स्टॉक 30 सितंबर, 2020 तक के लिए हैं। कंपनी अपनी इस कार पर टोटल 29,500 रुपये तक के बेनेफिट्स ऑफर कर रही है। इन ऑफर में बुकिंग बेनेफिट्स एवं एक्सचेंज ऑफर हैं, जो कि क्रमशः 7,500 रुपये और 15,000 रुपये तक हैं। इसके सिवा, कंपनी 7,000 रुपये तक का कॉरपोरेट ऑफर प्रदान कर रही है।

Datsun Go पर 54,500 रुपये तक के बेनेफिट्स

इस माह कंपनी Datsun Go पर 54,500 रुपये तक के बेनेफिट्स प्रदान कर रही है। इन बेनेफिट्स में 20,000 रुपये तक के कैश डिस्काउंट तथा एक्सचेंज बेनेफिट्स सम्मिलित हैं। इसके सिवा, 7,500 रुपये तक का बुकिंग बेनेफिट ऑफर किया जा रहा है। कंपनी अपनी इस कार पर 7,000 रुपये का कॉरपोरेट ऑफर भी प्रदान कर रही है।

Datsun Go Plus

कंपनी अपनी 7 सीटर Go Plus पर 49,500 रुपये तक के लाभ दे रही है। इसमें 15,000 रुपये तक के कैश बेनेफिट्स तथा 20,000 रुपये तक का एक्सचेंज ऑफर है। इसके सिवा, 7,500 रुपये तक का बुकिंग बेनेफिट भी प्रदान किया जा रहा है। इसके साथ ही, 7000 रुपये का कॉरपोरेट ऑफर दिया जा रहा है। बुकिंग बेनेफिट्स 15 सितंबर तक हेतु मान्य है।

