Auto Expo 2020: बाइकिंग चेहतों के लिए सुजुकी मोटरसाइकिल ने आटो एक्सपो में पेश की ‘कटाना’

नई दिल्ली। देश के मोटरसाइकिल बाजार में अपनी पकड़ को और मजबूत बनाने के लिए सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 15 वें आटो एक्सपो में बाइकिंग के चेहतों के लिए ‘कटाना’ और टीम सुजुकी इसी स्टार मोटो जीपी मशीन जीएसएक्स-आरआर को प्रदर्शित किया है।

The icon arrives at the #AutoExpo2020. Catch a glimpse of the #Katana in all its glory at our stall. Visit now!#SuzukiIndia pic.twitter.com/7bqjxBOi7W