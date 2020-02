Auto Expo 2020: फाॅक्स वैगन की इलेक्ट्रिक कार "IDCROZZ" बनी आकर्षण का केंद्र

ग्रेटर नोएडा। फॉक्सवैगन इंडिया ने ऑटो एक्सपो 2020 में फॉक्सवैगन के अनूठे मॉड्यूलर इलेक्ट्रिक ड्राइव मैट्रिक्स (एमईबी) पर आधारित एक संपूर्ण इलेक्ट्रिक वाहन आईडी. क्रोज पेश किया जो आकर्षण का केंद्र बनी हुई है।

मेले में इसके अलावा फॉक्सवैगन की प्रतीक और विश्व-विख्यात टीएसआई टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन रेस पोलो के माध्यम से किया गया। यह कारलाइन फॉक्सवैगन मोटरस्पोर्ट वन मेक सीरीज में दिखाई देगी।

फॉक्सवैगन यात्री कार कारोबार के निदेशक स्टीफन नैप ने इस मौके पर कहा, “हम आईडी.क्रोज और रेस पोलो के माध्यम से भारतीय ग्राहकों के लिये अपनी सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करते हुए अत्यंत गौरवान्वित हैं। यह दोनों फॉक्सवैगन की नयी और खोजपरक प्रौद्योगिकी की प्रतीक हैं, जो सुरक्षा , बिल्‍ड क्‍वालिटी और ड्राइविंग के मजेदार लुत्फ के फॉक्सवैगन के डीएनए की प्रस्तुति जारी रखेंगी।”

Presenting the #IDCROZZ. An electric car that makes life easier. A car so intelligent it understands your voice. So connected that it is closer to you than ever. This cutting edge crossover combines the strength of an SUV with the elegance of a coupé. #VWxAutoExpo #AutoExpo2020 pic.twitter.com/vWI2dZ0Cyg