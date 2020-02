AMG कंपनी ने स्मार्ट इलेक्ट्रिक मालवाहक 3 व्हीलर किया लाँच, पूर्ण चार्ज होने पर चलेगा 100 किलोमीटर

नई दिल्ली। ओमेगा सीकी प्राइवेट लिमिटेड ने देश के पहले स्मार्ट इलेक्ट्रिक मालवाहक 3-व्हीलर - सिंघा और सिंघा मैक्स लाँच की है जिनकी माल वहन क्षमता 500 किलोग्राम है। सिंघा और सिंघा मैक्स की कीमत क्रमश: 3.5 लाख रुपये और 3.6 लाख रुपये है।

कंपनी ने गुरूवार काे यहां जारी बयान में कहा कि ये दोनों वाहन ऑटो एक्सपों 2020 में लाँच किये गये हैं। सिंघा और सिंघा मैक्स के केबिन और कार्गो बॉक्स नए डिजाइन के है। वाहन को आरामदेह बनाया गया है ताकि ड्राइवर को अधिक आराम हो और कम थकान हो। अर्गोनोमिक कार सीट डिजाइन के साथ सुरक्षा और थकान कम कर कार्य क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया गया है।

