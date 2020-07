विशाखापत्तनम में एक फार्मास्युटिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, चार लोग घायल

नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम के पास सोमवार रात को एक फार्मास्युटिकल कारखाने में धमाके के बाद आग लग गई जिससे करीब 4 कर्मियों के घायल होने की खबर है, घटना से परवाड़ा क्षेत्र के निवासियों के बीच दहशत का माहौल बन गया है।

Andhra Pradesh: A fire has broken out at a pharma company in JN pharma city, Visakhapatnam. Fire tenders at the spot. No casualties reported. pic.twitter.com/Q9LvTbh6uJ